Lesotho : les courses de chevaux, une tradition conservée

Au Lesotho, les courses de chevaux sont ancrées dans les habitudes. Plus qu'un jeu, une source de revenus pour de nombreux habitants de ce pays d'Afrique australe.

Une course hippique sur l’hippodrome de Semonkong. À plus de 2 200 mètres au-dessus du niveau de la mer, les hauts plateaux de ce village dans le centre du Lesotho, abritent un circuit de course réputé. Samedi, une dizaine de cavaliers y rivalisaient d’ardeur.

C’est finalement le cheval de Mohlatsi Manaka qui aura le dernier mot sur cette piste de terre, longue d'environ un kilomètre. Une satisfaction pour cet éleveur de 45 ans, tant la victoire récompense des mois, voire des années d'entraînement.

"Je suis très heureux, je suis heureux que mon cheval ait gagné la course, je vais pouvoir m'en occuper et l'entretenir. Et en tant que propriétaire moi-même, je vais pouvoir faire d'autres choses importantes et urgentes.", raconte l'éleveur.

Les courses de chevaux sont une tradition dans ce pays d’Afrique australe. Elles ont lieu de mai à septembre, jusqu'au début de l'hiver. La plus prestigieuse étant celle de l'anniversaire du roi Letsi III en juillet.

"C'est beau, de voir les gens s'organiser comme ça, je pense que c'est vraiment génial. Je l'apprécie.", apprécie Ephraim Rankoane, spectateur.

Ces compétitions constituent une source de revenus pour les spécialistes. Les prix gagnés peuvent atteindre 130 dollars, l’équivalent d’un salaire mensuel dans le pays. Les jeux d’argent sont aussi considérables.

"Les chevaux sont très importants parce que vous êtes en mesure de gagner beaucoup d'argent lorsque vous devez les vendre. Ils sont importants parce que lorsqu'ils participent à ces courses, vous obtenez quelque chose pour la maison et acheter des choses, comme de la paraffine pour la famille.", explique Tlhoriso Tamase, habitant de Semonkong.

Les jockeys sont les mieux rémunérés. La plupart sont des garçons de moins de 20 ans. Ils courent à travers les montagnes brumeuses. Le cheval est arrivé au Lesotho avec les colons européens au 19ème siècle.