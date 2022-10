USA : le rappeur Lil Baby sort un nouvel album

Avec son nouvel album, le rappeur américain Lil Baby veut inspirer. Et pour cela, il prend directement exemple sur son parcours, lui qui après avoir fait de la prison vit aujourd’hui dans l’un des quartiers les plus riches des Etats-Unis.

"Parfois, je repense à tout ce que j'ai dû endurer et au processus. Je pense à l'époque où j'étais assis dans une cellule de prison et maintenant, je vis dans une maison en Californie. J'ai l'impression que tout peut arriver. Tout est possible. Si vous y croyez, vous pouvez y arriver, j'y crois fermement" explique-t-il.

Malgré une carrière qui a commencé il n’y a pas si longtemps, le rappeur se dit fier de son évolution musicale.

"J'ai l'impression d'avoir une grande communauté de fans. Pour les auditeurs qui me connaissent déjà, je veux juste qu'ils voient la croissance en moi. Pour les nouveaux auditeurs, je veux qu'ils comprennent pourquoi je suis l'un des principaux visages du rap."

Le jeune homme de 27 ans a fait de la musique une priorité. Ce qui peut souvent avoir des répercussions sur sa vie de famille, comme il le reconnaît lui-même.

"Tout va bien, sauf que je ne dispose pas d'assez de temps comme je le voudrais. Je veux faire ce travail, mais je veux aussi construire un héritage pour mes enfants. C'est le seul problème que j'ai dans la vie. Trouver du temps avec mes enfants. Je ne veux pas aller au travail et ne pas avoir de temps à leur consacrer. Cela ne mènera pas à la vie que je veux leur construire ou à celle que je veux pour moi."

Lil Baby a travaillé avec des artistes comme Nicki Minaj et Lil Wayne et a aussi remporté un Grammy award. Pas mal pour quelqu’un qui n’avait au départ aucune intention de se lancer dans une carrière de rappeur.