Burkina: appels au maintien de Traoré au pouvoir

Ce 14 octobre, les assises nationales s’ouvrent à Ouagadougou pour désigner un nouveau président de transition. Un rendez-vous qui a été précédé de manifestations des partisans d’Ibrahim Traoré, qui souhaitent voir le putschiste accéder à la fonction suprême.

Les assises nationales rassemblent quelque 300 personnes, représentant l'armée et la police, les organisations coutumières et religieuses, la société civile, les syndicats, les partis, et les déplacés internes, victimes des attaques jihadistes qui frappent le Burkina depuis 2015.

Les manifestants rassemblés près du Centre de conférence ont brandi des portraits du jeune colonel de 34 ans, mais aussi des drapeaux russes, burkinabés et maliens.

Pour ses partisans, Traoré incarne le renouveau.