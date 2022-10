Egypte : la population d'animaux domestiques en hausse

En dix ans, le nombre de propriétaires de chiens en Egypte est monté en flèche. Face à cette évolution progressive des mentalités, plusieurs entreprises se sont spécialisées dans les soins aux animaux de compagnie. Une réponse apportée à un marché en pleine croissance.

"Pour quelqu'un comme moi qui travaille de longues heures, il est bon d'avoir un service comme Vetwork en Égypte. J'ai toujours besoin d'un moyen facile et rapide de trouver un vétérinaire digne de confiance qui puisse examiner mes animaux à domicile, sur leur propre territoire. J'ai également besoin de quelqu'un qui me rappelle les dates de vaccination et les besoins en soins de mes animaux." a déclaré Mariam Ramy, propriétaire de chien et cliente de Vetwork.

L’entreprise Vetwork dessert 12 000 animaux de compagnie. Cette jeune entreprise égyptienne met en relation les parents d’animaux avec des vétérinaires pour organiser des visites de haute qualité à domicile. Le service propose notamment des toilettages et des services médicaux.

"Je suis moi-même vétérinaire et j'ai possédé des animaux de compagnie. J'ai connu la douleur ressentie par les vétérinaires qui ne pouvaient pas atteindre de nouveaux clients, et celle ressentie par les parents d'animaux qui luttent pour trouver un bon vétérinaire. Et même s'ils en trouvent un, ils ne sont pas toujours sûrs de ses compétences. Vetwork met en relation les prestataires de services avec les parents d'animaux après s'être assuré de leur compétence." a expliquéFady Azzouny, PDG et fondateur de Vetwork.

Depuis son lancement en 2019, la start up a reçu le soutien d'investisseurs égyptiens et saoudiens et a levé plus d'un million de dollars de fonds.

Traditionnellement considéré comme impur par l'Islam, le rôle du chien dans la société égyptienne est en train de changer.

"La possession d'animaux de compagnie, en particulier les animaux de races rares, est le signe d'une segmentation sociale croissante. Elle reflète le désir des riches Égyptiens de souligner leur identité sociale et de se démarquer du reste de la population en imitant certains modes de vie occidentaux qui ne sont pas courants en Égypte." a ditMostafa Kamel al-Sayyid, professeur de sciences politiques, Université du Caire.

Grâce à son application (app) et à sa plateforme en ligne, la société s'est assurée la collaboration de 400 prestataires de services vétérinaires et compte environ 38 000 animaux de compagnie en Egypte, en Arabie Saoudite et aux Emirats arabes unis.