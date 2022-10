Londres : l'œuvre d'une Nigériane parmi des sculptures à ciel ouvert

Au coeur du Regent's park de Londres, l'exposition temporaire Frieze Sculpture a niché de multiples oeuvres d'art contemporaines du monde entier. On peut par exemple y admirer, "Sim and the Yellow Glass Birds'" de la Nigériane Peju Alatise. Une sculpture où à l'intérieur de quatre carrés, l'artiste dépeint la vie d'une domestique de neuf ans à Lagos et peut être, son rêve de s'envoler en admirant papillons et oiseaux.

"Nous avons 18 sculptures dans l'exposition. Trois générations d'artistes s'y trouvent, des icônes du 20è siècle comme George Rickey, Beverly Pepper, Robert Indiana, jusqu'aux jeunes artistes qui travaillent aujourd'hui. Il s'agit également d'une exposition internationale. Nous avons des artistes du Royaume-Uni, des États-Unis, du Nigeria, des Émirats arabes unis et de l'Australie", présente Eva Langret, directrice du Frieze London, la foire payante du Regent's Park.

Dans ce parc royal, il est aussi possible de se prélasser à côté de l'imposante composition rouge vif de Shaikha al Mazrou, "Red Stack". Une oeuvre qui s'apparente à une pile d'oreillers moelleux en équilibre.

"Le concept derrière l'expo est vraiment de fusionner ensemble l'art et la nature et de proposer une expérience incroyable pour nos publics. Nous montrons ici des œuvres qui souvent ne peuvent pas être montrées à l'intérieur de la foire à cause de leur échelle. Et nous montrons ici des œuvres qui sont vraiment faites spécifiquement pour être appréciées dans le contexte de la nature.", explique Eva Langret.

Les visiteurs peuvent aussi surprendre la rencontre entre un héros et une nymphe de la mythologie greco-romaine avec "Hercules meets Galatea" du britannique Matthew Darbyshire. Deux sculptures en bronze placées face à face. Des dispositions qui visent selon Eva Langret à être "interactives" pour les spectateurs.

Cette exposition gratuite et ouverte à tous jusqu'au 13 novembrese déroule en même temps et au même endroit que la Frieze London et la Frieze Masters. Ces foires sont surtout destinées aux collectionneurs d'art et aux investisseurs.

Ce mois d'octobre, Londres propose aussi une foire contemporaine dédiée aux artistes africains qui se tient au Somerset House.