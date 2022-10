Ethiopie : un érythréen accusé de trafic d'êtres humains interpellé

Présenté comme un trafiquant d’êtres humains, l'érythréen Ghebremedhin Temesghen Ghebru****a été arrêté à Addis-Abeba alors qu'il tentait de quitter l'Éthiopie dans un avion à destination d'Adélaïde avec un passeport australien.

Ghebru, 35 ans est soupçonné de faire passer des migrants et des réfugiés d'Éthiopie, d'Érythrée et du Soudan vers l'Europe via la Libye.

C’est une coopération entre la police italienne, Europol et les polices britanniques et néerlandaises qui a favorisé son interpellation. La Cour pénale internationale aurait aussi joué sa partition.

Ghebru se livrait à un trafic de personnes vers l'Italie, le Royaume-Uni, le Danemark, l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas. L'enquête a été coordonnée par le parquet de Palerme.