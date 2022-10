Egypte : la marque italienne Stefano Ricci fête ses 50 ans

Un défilé de mode dans la ville de Louxor, au temple de la reine-pharaon Hatshepsout situé près du Nil. Pour ses 50 ans, la marque italienne de luxe Stefano Ricci a vu les choses en grand.

Une collection de célébrations composée de tenues de soirée, avec looks étincelants, comme des pantalons noirs et des vestes tissées à partir de fils de soie dorés. Mais aussi des smokings et vestes à deux boutons dorés.

L'influence orientale se fait sentir dans les vestes longues de maharadjah, mais aussi dans les jacquards inspirés de l'Egypte antique.

"Nous avons décidé dans notre entreprise familiale de célébrer notre 50e anniversaire à Louxor parce que c'est une ville qui est liée à notre famille depuis de nombreuses années. Il y a vingt ans, nous avons fait un livre sur la beauté de ces temples et de cette vallée et nous reconnaissons que la beauté de la mode a commencé il y a des milliers et des milliers d'années. Et en tant que Florentins (la famille Florentine, propriétaire de la marque Stefano Ricci), nous nous inspirons de la Renaissance, mais le vrai luxe, selon nous, a été créé à Louxor, à l'époque", explique Niccolò Ricci.

Il y a exactement un demi-siècle, en octobre 1972, Stefano Ricci a fondé avec sa femme Claudia un petit laboratoire de cravates devenu au fil des ans une marque de prêt-à-porter pour homme ultra-luxueuse, 100 % Made in Italy. Depuis, il est épaulé par ses deux fils, Filippo et Niccolo et tente de s’adapter aux défis mondiaux actuels.

"2022, comme vous le constatez, nous vivons une crise énergétique pour de multiples raisons. La durabilité, c’est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, et nous faisons tout ce qui est possible depuis notre usine de Florence, pour réduire les émissions. Mais aussi avec notre chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire avec les tanneries qui produisent nos tissus, bien sûr des tissus exclusifs, mais avec elles, nous entrons dans une voie où chaque année nous réduisons autant que possible l'impact sur l'environnement", poursuit Niccolò Ricci.

Le clou du spectacle a été la présence du ténor italien Andrea Bocelli, ami de longue date de l’entrepreneur, qui dans un élégant complet blanc, a entonné un air d’Aida, l’opéra de Verdi. Pour cet événement mémorable dans ce lieu unique, la marque a réuni environ 400 invités. C’est la première fois qu’un tel défilé est organisé dans la ville de Louxor. Un rêve de 25 ans devenu réalité pour Stefano Ricci.