Haïti : les cas de choléra traités à Port-au-Prince

Toute la journée, sous cette tente qui fait partie d’une clinique de Port-au-Prince, les médecins traitent des patients atteints du choléra. Ces derniers jours, les cas ont explosé à Haïti. 11 ont déjà été confirmés. Et il y aurait une centaine de cas suspects, uniquement dans la capitale. Sept personnes sont mortes.

"Au début de cette semaine, nous avons reçu plusieurs cas d'infection par le choléra, plus de vingt. Malheureusement, mercredi dernier, il y a eu deux décès dus au choléra parmi ces patients. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas de décès. Je pense que nous avons une centaine d'hospitalisations dans ce centre et nous avons enregistré plus de vingt sorties aujourd'hui", explique le Dr Nadège Sainvilus.

Le choléra est une infection digestive aiguë qui se transmet par l’eau. La situation humanitaire du pays risque d’aggraver la situation.

" La principale raison de l'augmentation de l'épidémie de choléra dans mon quartier est que nous n'avons pas d'eau potable et que nous vivons dans une situation précaire", explique Nadia Pierre, une patiente.

Face à la situation, l’ONU a tiré la sonnette d’alarme et le Premier ministre haïtien a appelé au secours lors d'une intervention télévisée, craignant une situation similaire à 2010, où une épidémie de choléra avait sévi jusqu'en 2019, faisant plus de 10.000 morts.