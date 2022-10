Cuba : les femmes luttent pour leur place dans la Santeria

A Cuba, les femmes luttent pour se faire leur place au sein de la Santeria, principale religion afro-cubaine.

Syncrétisme subtil entre des rites apportés par les esclaves yorubas d'Afrique de l'Ouest et le catholicisme, la Santeria est prédominante dans le pays. 70% de la population revendique une relation avec ce culte selon les spécialistes.

Après avoir défié la domination masculine en se battant pour être ordonnées prêtresses ou iyanifas en espagnol, elles procèdent à un important rituel divinatoire jusque-là réservé aux hommes.

" Si j'avais été un homme, j'aurais pu être un babalao (prêtre). J'ai alors découvert les iyanifa (prêtresses) et, en tant qu'aînée du groupe, j'ai été très heureuse de me présenter. Je l'ai fait depuis lors et je continuerai à le faire. Si je meurs demain et que je renais, je le ferai à nouveau" a déclaré Maria Cuesta, iyanifa (prêtresse) de la religion Santeria.

Les prêtresses ne sont apparues qu'en 2000, lorsque Nidia Aguila de Leon, aujourd'hui âgée de 60 ans, et Maria Cuesta, 51 ans, se sont fait ordonner en secret à La Havane. A l’époque cette fonction n’était que masculine mais aujourd’hui il y a plusieurs centaines d’iyanifas sur l'île.

"Chaque femme est différente et chaque femme a son propre point de vue. Personnellement, je ne vais jamais aller à l'encontre ou passer par-dessus la tête d'un babalao (prêtre). C'est mon point de vue personnel". a expliqué Nidia Aguila de Leon, iyanifa (prêtresse) de la religion Santeria.

Selon Lazara Menéndez, professeure à l'Université de La Havane, l'apparition des prêtresses obéit à un des principes des religions afro-cubaines selon lequel le "savoir est réparti dans toutes les têtes".

Les iyanifas existaient au Nigeria au XVIe siècle lorsque sont arrivés en Amérique les premiers Africains réduits en esclavage, mais une série de connaissances comme celles-ci ne sont pas parvenues à cuba.

"Une femme qui dirige une liturgie est plus efficace qu'un homme. Beaucoup ne veulent pas l'admettre et cela ne leur convient pas, car cela s'est déjà produit dans l'histoire et a été prouvé. Quand une femme dirige un rituel, les babalaos (prêtres) doivent s'asseoir et regarder la télévision." a dit_V_ictor Betancourt, babalao (prêtre) de la religion Santeria.

L'Association culturelle yoruba de Cuba, représente officiellement la Santeria auprès des autorités et qui est uniquement dirigée par des hommes. Mais elle a immédiatement accusé ces femmes qui pratiquent des rites dans un temple situé au sein de leurs domiciles de profaner la culture patrimoniale et la religion.