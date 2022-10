Au Kenya, une application veille au bien-être de la faune

John Perret organise des safaris au Kenya, désormais grâce à l'application mobile Makenya mise en place par l'organe en charge de la flore et de la faune, il peut non seulement garder un œil sur les animaux, mais également suivre leur état de santé en cas de problème.

Cette application gratuite est selon lui un excellent support dans son activité.

Cette application nous aide maintenant à localiser réellement l'endroit où se trouvent ces animaux et s'ils ont des problèmes, nous pouvons demander aux autorités de nous venir en aide et cela me permet de montrer aux touristes exactement où ils sont. Ce sera un recensement continu et nous saurons comment nos animaux se portent.

Selon Simon Musila, chercheur aux Musées nationaux du Kenya, cette application permettra de suivre, les mammifères dispersés un peu partout au Kenya. Il y aurait selon le Kenyan Wildlife Service (KWS), environ 25 000 espèces d'animaux recensées jusqu'à présent dans tous le pays.

La participation du public est essentielle, affirme-t-il.

Nous voulons également encourager le grand public à participer à la conservation de ses mammifères et l'une des choses qu'ils peuvent effectivement faire est chaque fois qu'ils voient des mammifères n'importe où qu'ils publient une vidéo sur l'application, cette façon est l'un des moyens importants pour eux de participer à la conservation des mammifères.

Les défenseurs de l'environnement pourront également avoir à disposition des données utiles pour protéger la faune et les 7 000 espèces de plantes que compte le Kenya. De plus, Makenya aidera les experts à déterminer les habitats dans lesquels les espèces en voie d'extinction.

Il s'agira également d'enregistrer les conditions de reproduction, en particulier si vous voyez une espèce menacée et que vous constatez qu'elle a des petits, c'est très encourageant, car nous saurons que cette espèce survivra dans l'environnement. Deuxièmement, le système changera la donne, car il permettra également d'enregistrer le type d'habitat dans lequel se trouve l'espèce. Si l'habitat est en bon état, nous savons que l'espèce menacée survivra dans cet habitat particulier à long terme ajoute-t-il.

Tous les Kényans désireux de participer à la protection de la biodiversité peuvent télécharger cette application et faire leurs premiers pas en tant que scientifiques citoyens et ainsi soutenir les actions des autorités chargées de la protection de la faune sauvage, qui veillent à leur tour au bien-être des animaux.