Nigeria : inondé, l'État de Koji est coupé des autres régions du pays

Dans l'État de Koji dans le centre du Nigeria, des milliers de voyageurs étaient encore bloqués vendredi, difficile de se trouver un chemin après le passage des eaux.

Les principales routes reliant l'État à d'autres régions ont été submergées par les pires inondations que le pays ait connues depuis dix ans.Lokoja, la capitale de l'État, est située au confluent des deux plus grands fleuves du Nigeria, le Niger et la Bénoué, où les routes sont le plus souvent sujettes aux inondations.

"Cinq jours complets maintenant, tous les véhicules que nous empruntons, nous ne nous sentons pas en sécurité . La faim nous affecte. Personne n'est heureux, tout le monde pleure au fond de son cœur. Nous ne sommes pas heureux, mais nous remercions le Tout-Puissant d'être en vie. Même il y a deux jours, ou disons un jour, un homme âgé est mort à cause de la faim. Tout cela à cause des conditions dans lesquelles nous nous trouvons. Totalement, nous avons besoin d'aide, nous avons besoin d'assistance, je prie le Dieu tout-puissantéé a lâché un passager en colère.

Les inondations ont tué sept personnes et plusieurs maisons ont été englouties par les eaux dans l'État de Koji. Les appels à l'aide se multiplient, mais pour l'heure les secours ont eu du mal à évacuer les habitants des zones touchées. Les inondations au Nigeria sont principalement dues à la libération de l'excès d'eau du barrage de Lagdo, au Cameroun voisin, et à des précipitations inhabituelles.

Plusieurs dénoncent le silence des autorités nigérianes. Au total, plus de 300 morts ont déjà été enregistrés depuis le début de cette année.