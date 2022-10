Ouganda: La hausse des exportations de sucre fait grimper les prix au niveau local

Les exportations de sucre de l'Ouganda ont enregistré une hausse après une chute vertigineuse de 58%, en juillet.

Emballées et préparées pour l'exportation, les cargaisons de sucre ougandais sont expédiées au sud-soudan, au Kenya et au Rwanda. Selon la Banque d'Ouganda, les volumes d'exportation de sucre du pays sont tombés à 16 000 tonnes en juillet, contre plus de 27 000 tonnes en juin.

Mais en Ouganda, les usines peinent à se procurer les quantités de canne à sucre dont elles ont habituellement besoin.

Robbert Olego, Gestionnaire d'une coopérative de petits producteurs, explique que " le marché s'est ouvert, la consommation a augmenté mais l'approvisionnement en canne à sucre est moindre car les gens n'ont pas cultivé ces trois dernières années."

La fluctuation des prix, les dépenses croissantes et les dettes ont contraint les producteurs de canne à sucre à abandonner leurs exploitations. Muyimba Yawe est l'un des rares dans la région de Busoga, dans le centre de l'Ouganda, à être encore dans les plantations:

" De nombreux agriculteurs ont perdu espoir, surtout ceux pour qui c'est le principal moyen de subsistance depuis des années."

La persévérance de Muyimba porte ses fruits. Depuis le début de l'année, le prix de la canne à sucre est passé de 25 dollars la tonne à près du double aujourd'hui. En août, les exportations de sucre ont atteint 20 millions de dollars, contre 12 millions de dollars en juillet.

Compte tenu du prix actuel, Ezekiel Kato, qui a déjà planté de la canne à sucre, pourrait faire de bons profits. Il souhaite cependant que l'on agisse davantage en faveur des agriculteurs:

" Les engrais sont chers, les pesticides, la location des terres... tout est cher. Les prix sont peut-être justes mais nos décideurs doivent se pencher davantage sur nos problèmes."

Bien que la nécessité d'augmenter la production de sucre pour l'exportation soit souhaitable, les quantités restent insuffisantes pour la consommation locale. Cela a entraîné une hausse des prix du sucre sur les étagères des magasins. Les producteurs affirment que ce ne sera que temporaire.