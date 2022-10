Nigeria : Buhari présente le projet de budget 2023

Le président nigérian s’est prêté pour la dernière fois à cet exercice annuel, la présentation du projet de budget. Parmi les mesures attendues, la fin de la subvention du carburant.

Le pays économisera ainsi jusqu’à 9,6 milliards de dollars. Alors que son déficit se creusera à 4,78 % l'année prochaine. Avec une inflation à deux chiffres.

'' Le projet de budget 2023 est le huitième et le dernier de cette administration. Il reflète les graves défis auxquels notre pays est actuellement confronté, les réformes clés nécessaires pour les relever et les impératifs pour atteindre une croissance plus élevée, plus inclusive, diversifiée et durable.", a déclaré Muhammadu Buhari.

Le projet de budget est établi sur un baril de pétrole à 70 dollars, une production de l’or noir quotidienne de 1,69 million de barils. Alors qu’il s’apprête à passer la main Muhammadu Buhari veut maintenir la viabilité fiscale afin d’assurer dit-il, une transition en douceur vers la nouvelle administration.