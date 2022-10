Maroc : Retour du Festival Jazz au Chellah

A Rabat, le festival Jazz au Chellah est de retour après deux ans d’arrêt en raison de la pandémie. Durant quatre jours, une dizaine de concerts sont proposés au public, réunissant des artistes venant de divers pays de l'Union européenne et des musiciens marocains.

Chaque soir, c'est l'occasion rêvée pour les jeunes artistes marocains de se produire et gagner en notoriété au niveau international.

Soukaina Fahsi, artiste marocaine, concrétise enfin son projet artistique :

"C'est un grand festival de jazz au Maroc et je me souviens de ma première visite ici, j'étais vraiment en transe en voyant le projet de Rachid Zeroual avec un autre groupe venant d'Europe. C'était il y a six ans et je me disais "cette scène, je veux y monter un jour". Et oui, nous y sommes aujourd'hui. Dieu merci. Je ne peux qu'être reconnaissante et heureuse."

Depuis sa création en 1996, le Chellah Jazz festival mélange des éléments du jazz européen et de la musique marocaine. L'objectif est d'utiliser la musique comme un pont qui unirait le nord et le sud de la Méditerranée.

Goran Kafjes, leader du Magic Spirit Quartet, a ainsi pu rencontrer les membres de son groupe:

"C'est en fait la troisième fois que je suis ici. En 2005, j'ai rencontré maître Majid Bekkas et je suis tombé amoureux de la musique marocaine, la musique gnaoua. Quelques années plus tard, nous avons formé un groupe ensemble. Je suis donc très impatient de jouer à nouveau avec lui après cette longue periode durant laquelle je n'ai pas joué de musique pendant la pandémie ".

Pour Majid Bekkas, directeur artistique du festival et leader du groupe Gnaoua Fusion, ce festival est un véritable tremplin pour les jeunes artistes marocains :

" Ce qui fait la force du Chellah Jazz Festival, ce sont les rencontres entre les musiciens européens et marocains. C'est ce qui donne à ce festival un caractère particulier. Beaucoup de musiciens marocains qui sont passés par ce festival ont ensuite réussi à se rendre en Europe, à enregistrer leurs albums et à partir en tournée."

Cette 25éme édition est l'occasion pour les marocains de vibrer au son de ces fusions inédites entre jazz européen et répertoires musicaux marocains, les artistes, apportant chacun, une couleur musicale unique.