Le taux de suicide en Afrique inquiète

Environ 11 personnes sur 100 000 se donnent la mort dans la région africaine, un chiffre supérieur à la moyenne mondiale de neuf cas de suicide pour 100 000 habitant, souligne le bureau Afrique de l’organisation mondiale de la santé dans un communiqué. Pas que, l'Afrique "abrite six des dix pays ayant les taux de suicide les plus élevés au monde", précise-t-elle.

L’étroitesse de moyens de prévention et de traitement de facteurs de risque, notamment les troubles mentaux, serait à l’origine de ce triste décor.

En matière de santé mentale, en effet, le continent est très mal loti : la région "compte un psychiatre pour 500 000 habitants. Environ 100 fois inférieur à la recommandation de l’OMS.

Face à ce tableau, l'organisation mondiale de la santé a annoncé jeudi, le lancement d’une campagne de prévention contre le suicide sur le continent. L’initiative s’inscrit dans le cadre de la journée mondiale de la santé mentale, le 10 octobre.

Menée sur les réseaux sociaux, elle "vise à atteindre 10 millions de personnes dans la région".

'' Il s'agit, de "sensibiliser le grand public et de mobiliser le soutien des gouvernements et des décideurs pour qu’ils accordent plus d’attention et de financement aux programmes dédiés à la santé mentale", souligne un communiqué de l'OMS .