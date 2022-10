Le Soudan frappé par des pluies inédites

Les pluies de mousson frappent encore durement plusieurs parties du Soudan. Provoquant des inondations qui ont détruit des dizaines de milliers d’habitations.

"Nous avons été durement frappés . Ma maison a été endommagée. Tous les meubles ont été endommagés et emportés par les eaux. Cette pièce est maintenant complètement détruite.", raconte Muadah Ali Mohammed, habitante du village de Um Zaiedd.

Ces pluies ont touché au moins 258 000 personnes, détruit de nombreux villages et inondé des dizaines de milliers d'hectares de terres dans 15 des 18 provinces du Soudan, selon les Nations Unies. De nombreux habitants ont été contraints de plier bagages.

"Nous ne pouvions pas rester dans nos maisons et supporter ces inondations. Nous devions trouver un endroit sûr où nous installer, moi et mes enfants, alors nous avons dû nous installer ici pour le moment, et vous pouvez voir la situation dans laquelle nous vivons.", expliqueIsmail Daoud Abbas, habitant déplacé du village d'Um Zaiedd.

La région occidentale du Darfour et les provinces du Nil, du Nil blanc, du Kordofan occidental et du Kordofan sud ont été les plus touchée par ces pluies diluviennes inédites.

"Cette saison est différente des saisons passées, nos personnes les plus âgées disent que rien de tel n'est arrivé depuis les années 80. Cette année, il y a beaucoup plus d'eau, dans le sud du Darfour, la pluviométrie de cette saison est supérieure à la normale." a déclaré Murtada Adam Fadul, directeur de la branche sud du Darfour du Croissant-Rouge du Sud-Soudan.

La Croix Rouge prévoit d'assister quelque 45 600 victimes d'ici à la fin octobre. Alors que le risque de maladie hydriques demeure considérable.