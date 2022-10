Ebola en Ouganda : le vaccin curateur en RDC, est inefficace

Alors que l’épidémie d’Ebola en Ouganda a fait 29 morts dont 4 agents de santé, l’OMS s’inquiète de l’inefficacité des vaccins face au type de virus responsable de ces nouvelles infections.

Mercredi, Tedros Ghebreyesus, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a indiqué que ce virus Ebola déclaré en Ouganda le 20 septembre dernier est de souche dite « soudanaise ».

D'après Soumya Swaminathan, scientifique en chef de l'OMS, il existe trois vaccins candidats contre cette souche peuvent être utilisés sur le terrain dans le cadre d’une campagne de vaccination en anneau : "Jusqu'à présent, 63 cas confirmés et probables ont été signalés, dont 29 décès. Dix agents de santé ont été infectés et quatre sont morts. Quatre personnes se sont rétablies et reçoivent des soins de suivi." a-t-il déclaré.

Se voulant rassurant, le directeur général de l’OMS a ajouté qu’il était normal que les chiffres augmentent régulièrement lorsqu’il y a un retard dans la détection d’une épidémie d’Ebola. Selon lui, ils devraient diminuer au fur et à mesure que les mesures de contrôle de l’épidémie seront mises en œuvre.

L’organisation a indiqué avoir débloqué deux millions de dollars de son fonds de réserve pour les situations d’urgence pour aider à lutter contre l’épidémie en Ouganda.