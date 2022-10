Ethiopie : Nouvelle exposition au musée National

Une nouvelle exposition permanente retraçant l'histoire archéologique de l'Éthiopie, a été officiellement inaugurée par la Présidente Sahle-Work Zewde, au Musée national d'Addis-Abeba. Méconnue sur la scène internationale, la civilisation éthiopienne est pourtant riche d'un patrimoine vieux de plusieurs milliers d'années.

De nombreux visiteurs étaient au rendez-vous pour assister au vernissage, et admirer en avant première des pièces exceptionnelles, qui n'avaient encore jamais été dévoilées au grand public.

Anne-Lise Goujon, chef de projet de l'institut français d'études éthiopiennes nous explique comment a été pensée cette exposition permanente:

"Il est plus judicieux de présenter le riche patrimoine antique du nord de l'Éthiopie en priorité, mais en même temps, il faut aussi exposer des objets inédits et magnifiques de l'époque médiévale qui ne sont pas connus du public."

L'exposition a été organisée par le Bureau du patrimoine éthiopien en collaboration avec l'ambassade de France à Addis-Abeba, à l'heure où les deux pays fêtent 125 ans de relations diplomatiques.

Pour Lucile Denizot, archéologue française et co-créatrice de l'exposition, cette exposition va permettre au public d'en savoir plus sur la civilisation éthiopienne: "Ces collections présentées ici remontent à ce que nous appelons la période pré-Axumite, 1er millénaire avant notre ère, jusqu'au 16e siècle et à la période médiévale."

Cette nouvelle exposition s'ajoute aux collections du Musée national d'Éthiopie, considérées par beaucoup comme les plus importantes d'Afrique subsaharienne. Elle présente également des œuvres d'art allant des parchemins du début du XIVe siècle aux peintures d'artistes contemporains.

Pour l'archéologue éthiopien Solomon Kebede, l'exposition archéologique représente une opportunité unique pour le pays. "J'ai toujours souhaité voir dans mon pays une exposition d'un tel niveau. Et c'est un très bon début pour nous, et je suis convaincu que ce sera un très bon début pour de nouvelles recherches et pour développer d'autres sections à de plus hauts niveaux."

Fierté des Éthiopiens, les incroyables gravures, sculptures inestimables, ou encore les pièces de monnaie trés anciennes, sont autant de témoignages de la richesse de l'histoire de l'Éthiopie, et vont faire de ce musée un lieu désormais incontournable de l'histoire de l'art africain.