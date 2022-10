Tekana APP, une application contre les violences domestiques

Le Rwanda était sous le choc après la mort d'un enfant de neuf ans, Davis Ihirwe Rudasingwa, tué En juin par strangulation par leur employée de maison, dans le secteur de Ndera, district de Gasabo. Le drame a été une source d'inspiration pour le père de la victime. Emmanuel Rudasingwa à créé le portail technologique ''Tekana app''. Une solution qui, espère-t-il, aidera à prévenir des crimes similaires.

''J'ai une famille de 3 enfants, mais maintenant je me retrouve avec deux enfants car le plus jeune est décédé. Il a été assassiné par l'employée de maison qui travaillait chez moi. Cette tragédie m'a incité à trouver une solution à ce genre de problèmes. Je sais que je ne suis pas la première famille au Rwanda à vivre cette expérience. J'ai créé une application logicielle connue sous le nom de Tekana app. La fonction de cette application est de stocker des informations générales sur les travailleurs domestiques. Lorsque quelqu'un engage un travailleur domestique, je lui conseille de commencer à utiliser l'application Tekana.'', explique Emmanuel Rudasingwa, créateur de l'application TEKANA APP.

Selon Emmanuel Rudasingwa, le portail comprendra notamment les données sur l'identité et le parcours du demandeur d'emploi. Bien que cette solution ne permette pas d'endiguer complètement les crimes domestiques, de nombreux utilisateurs disent se sentir plus en sécurité lorsqu'ils engagent un travailleur domestique bien recommandé grâce à l'application.

' ' En tant que mère de quatre enfants, moi et mon mari sommes constamment occupés par nos activités quotidiennes, nous laissons nos enfants avec les travailleurs domestiques, ce qui nous rend très préoccupés par la sécurité et la sûreté de nos enfants parce que nous ne connaissons pas et ne faisons pas confiance à 100% aux travailleurs que nous embauchons. Lorsque j'ai commencé à entendre parler de l'application Tekana par mes amis et les médias sociaux, j'ai été intriguée, j'étais curieuse de savoir comment elle fonctionne. '', explique Clémentine Iradukunda.

La plateforme est utilisable dans les quatre langues officielles du Rwanda, à savoir : le kinyarwanda, l'anglais, le français et le swahili.