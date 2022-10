Fès rénove ses '' funduqs'' pour attirer les touristes

La ville de Fès au Maroc, est connue entre autres pour ces bâtiments en bois, le long des routes commerciales : les funduqs. Pour préserver ces lieux vieux de plusieurs années, victimes de l’usure du temps, qui attirent les touristes, un projet de rénovation est en cours.

Une enveloppe de plus de 160 millions de dollars a été mobilisée dans cette perspective. Le projet piloté par l'Agence pour le développement et la réhabilitation de la ville de Fès, bénéficie du soutien du Millennium Challenge Corporation Fund, une agence d'aide étrangère du gouvernement américain.

"Il y a environ 10 Funduqs qui ont été complètement restaurés, et nous en avons maintenant 30 qui sont en cours de restauration, et donc un pourcentage important de 120 hôtels, c'est-à-dire que tout ce qui appartient à l'État est en train d'être restauré, et cela a un impact très important, notamment en termes de préservation de l'artisanat.", explique Fouad Serghini, directeur général, Agence pour le développement et la réhabilitation de la ville de Fès.

Ces caravansérails marocains servent de vitrine à l’artisanat de la deuxième ville du royaume chérifien. Les artisans y exposent leurs créations.

"Dans ce Funduq, il y a différents types d'artisanat, et pour attirer les touristes de l'intérieur ou de l'extérieur du Maroc, nous nous concentrons sur le développement des compétences, des techniques, de la qualité et de la créativité.", souligneFatima Zahra Khallouki, artisane de tapis au Funduq Staouniyyin à Fès.

Les funduqs étaient autrefois le cœur battant de Fès, où les artisans fabriquaient et vendaient leurs produits au rez-de-chaussée. Depuis le début de leur rénovation, les artisans se frottent les mains.

"Je rencontre beaucoup de touristes. Avant (la rénovation), j'étais dans un Funduq marginal, et ce n'était pas une occasion de rencontrer des touristes ou des clients, et maintenant nous sommes dans une zone touristique, et à notre tour nous avons envie d'être créatifs et d'innover.", se félicite Othmane Fahime, artisan du cuir dans le Funduq Lahsour.

Les Funduqs Staouniyyin, Lahsour et Lekbach, fondés au 14 ème siècle, sont les plus anciens centres commerciaux de Fès.

"J'ai visité ce magnifique bâtiment, c'est magnifique rénové, de belles boutiques à l'intérieur qui vendent de l'artisanat de la population locale, c'est vraiment impressionnant.", explique Helen, touriste hollandaise. Les funduqs rénovés permettent déjà à Fès de conquérir davantage de touristes.