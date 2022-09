Un jeune mécanicien fabrique une voiture 'made in Togo'

Cette voiture, qui suscite la curiosité des passants à Lomé, est tout droit sortie de l’imagination d’un jeune mécanicien togolais de 25 ans. Il a créé ce véhicule tout seul, à partir de matériaux de récupération.

"Oui, il y a plein de gens qui sont impressionnés. J’ai reçu plusieurs commandes que je n’ai pas encore exaucées puisque pour le moment, j’ai des problèmes de garage. J’ai beaucoup utilisé les objets de récupération. J’ai payé quelques en neufs. Donc, sur cette caisse, vous allez voir des pièces venant des bus, il y a aussi des pièces venant des titans, des motos, des véhicules donc ça dépend. Je reçois des pièces venant de partout", explique Sourou-Edjareyo Malazouwe.

Pour financer la construction du véhicule qui lui a pris un an, le jeune homme a dû puiser dans ses économies. Avant de devenir mécanicien, il vendait et réparait des téléphones et des ordinateurs.

"Je suis passionné des engins sportifs. Ce sont des modèles qui me plaisent beaucoup, mais faute de moyens, je ne peux pas me les procurer puisque ce genre de buggy ça coûte des fois le double du prix des véhicules même. C’est très cher", explique le jeune homme.

Pour le moment, le Raf-X Raptor fonctionne à l’essence. Mais il devrait passer à solaire grâce à l’installation de capteurs sur le toit. Tout ce qu’il manque au créateur de ce véhicule tout-terrain made in Togo, c’est d’obtenir des financements.