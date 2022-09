Maroc : la boutique Koun fait du recyclage "éthique et chic"

Au maroc , la boutique KOUN, ne vend que des produits recyclés. Ces articles sont fabriqués à partir de déchets de plastique, de carton ou de papier. Koun travaille conjointement avec des associations caritatives qui collectent des centaines de kilos de déchets dans les rues de Casablanca pour les transformer en objets utiles et design.

Pour Nadia Douri, Co-gérante de Koun, il fallait agir face à la pollution de la ville :"quand on se promène dans les rues, il y a des déchets jetés par terre partout, il y a des gens qui sont de plus en plus malades avec des maladies respiratoires, on voit que dans nos mers, la quantité de déchets plastiques augmente de plus en plus, on observe de plus en plus de poissons avec des pailles en plastique ou un sac plastique à l'intérieur." a-t-elle expliqué.

Peu exploité et pourtant très porteur, le secteur du recyclage au Maroc offre plusieurs opportunités d’insertion des jeunes. Le but est de les impliquer dans la protection de l’environnement mais aussi de les encourager à consommer local et responsable.