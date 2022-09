RDC: Thierry Michel accusé de plagiat

Au congo; le film, L’Empire du silence, produit par Thierry Michel fait débat depuis novembre 2021.

Un litige oppose ce cinématographe Belge aux frères Balufu, qui l’accusent de « contrefaçon et de plagiat». Son film dénonce l’impunité des crimes commis au Congo. A l'issue de ce procès Thierry Michel risque une peine de prison et l'interdiction de diffuser son film.

Selon les frères Balufu , le documentaire de Thierry Michel et de sa productrice Christine Pireaux serait directement inspiré de leur récit intitulé Congo ! Le silence des crimes oubliés, sorti en 2015.

Gilbert Balufu s'est exprimé sur ce sujet à la sortie de l'audience: "Il (Thierry Michel) a fait du plagiat, le plagiat c’est faire la même chose que l’autre, il a utilisé la même structure narrative, puis le découpage technique et même le synopsis." (...)"On demande la comparaison de deux films, comme ça à partir de la comparaison on peut lever le doute, on peut savoir qui a raison et qui à tord mais la partie de Thierry Michel ne veut pas mettre le film à la disposition de la justice, donc c’est déjà un aveu de culpabilité."

Selon Thierry Michel; son film; "L'Empire du silence" , écrit en faveur de la lutte contre l'impunité qui règne depuis des décennies en République démocratique du Congo, pourrait déranger l'opinion publique congolaise: "L’objectif est d’interdire le film, de le saisir et de me condamner à une peine de 1 à 5 ans de prison et la productrice en même temps . Bien sûr que ce film gène, il y a beaucoup des gens que ce film gêne qui sont au pouvoir dans des postes qu’ils ont acquis par des crimes, la prédation..."

Les similitudes entre les deux films seraient une intervention du docteur Denis Mukwege et quatre séquences d'archives provenant de l’agence Capa que les frères Balufu auraient utilisées sans autorisation.