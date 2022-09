Le Tchad réclame à l’ONU des sièges africains permanents au Conseil de sécurité

S'adressant à l'ONU vendredi, la secrétaire d'État tchadienne aux affaires étrangères, Awatif El Tidjani a demandé à ce que l'Afrique soit autorisée à rejoindre le Conseil de sécurité des Nations unies en tant que membre permanent:" Sur la question de la réforme du Conseil de sécurité, organe chargé de la paix et de la sécurité internationale, le Tchad exhorte une fois de plus les États membres à passer de la rhétorique à l'action pour réparer l'injustice historique dont est victime le continent africain, et qui l'exclut d'une participation pleine et égale à cet organe. "

Mais la représentante du Tchad est surtout préoccupée par le récent retrait du Mali du G5 Sahel :

" Pour ce qui est de la situation interne du G5 Sahel, nous assistons au retrait de la République sœur du Mali, nous déplorons ce départ. Car le Mali est un membre fondateur de cette organisation. Il a sa place à nos côtés. Nous ne pourrons pas vaincre le terrorisme, stabiliser et développer le Sahel, sans un combat conjoint et une mise en commun des ressources. Nous espérons que nos frères maliens reviendront sur leur décision et rejoindront notre organisation . La porte du G5 Sahel sera toujours grande ouverte pour les accueillir."

Les pays du G5 Sahel avaient créé en 2014 cette organisation, puis lancé en 2017 sa force militaire, composée de près de 5 000 soldats pour combattre les djihadistes qui sévissent dans la région.