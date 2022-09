Le Navire Plastic Odyssey, en mission contre la pollution plastique

A Marseille, le Navire plastic odyssey va bientôt larguer les amarres pour pour freiner la pollution au plastique. C'est en sillonnant les mers que Simon Bernard, officier de marine marchande, réalise l'étendue des dégâts causés par le plastique, "dont 20 tonnes se déversent chaque minute dans l'océan", l'équivalent d'un camion-poubelle. "On va faire 30 escales, en Afrique, en Amérique du Sud, et en Asie du Sud-Est, et l’objectif c’est de former 300 entrepreneurs du recyclage, qui seront capables de monter des micro-usines et de traiter les déchets avant qu’ils terminent dans l’océan'' explique-t-il.

Constatant que la majorité des déchets plastiques polluant les océans viennent des zones côtières, les 20 membres d'équipage vont cibler les villes du monde qui croulent le plus sous ces déchets, notamment par manque d'infrastructures de traitement. Simon Bernard affirme que "90% de la pollution de l’océan provient d’une trentaine de pays qui n’ont pas les moyens, qui n’ont pas d’infrastructures en tout cas de gestion des déchets. ''

A bord du Plastic Odyssey, L'intérieur a été aménagé pour présenter aux visiteurs les machines-outils mais aussi expliquer en quoi consiste un espace de vie "zéro déchet et zéro plastique".

Alexandre Dechelotte, un membre de l'équipage embarque lui aussi pour présenter un atelier de formation à chacune des escales: '' on a plusieurs machines qui servent à faire ces formations et de la démonstration et le but, c’est de les répliquer sur le terrain.''

Le Plastic Odyssey circule depuis les années 70. Équipé de petits moteurs peu polluants, il parcourra le monde pendant 3 ans en transformant des déchets plastiques en carburant pour avancer.