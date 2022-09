Tanzanie : Le film Vuta N'kuvute sélectionné pour les Oscars

Un film tanzanien a été présélectionné pour une récompense aux Oscars, mettant fin à deux décennies d'attente pour une participation du pays à cette récompense.

Le film Vuta N'kuvute - qui signifie "lutte acharnée" en swahili - a été sélectionné dans la catégorie "Meilleur film international" au sein de la 95e cérémonie des Oscars.

Sorti en swahili et avec un casting majoritairement africain, le film raconte l'histoire d'une jeune Indienne-Zanzibari dont la romance s'épanouit sur le dos d'une révolte politique aux derniers jours de la domination impériale britannique.

"L'avenir du cinéma tanzanien est enfin entre nos mains. Une vague de cinéastes swahilis grandit chaque jour avec fierté, intelligence et audace", a posté sur Instagram Amil Shivji, coproducteur du film.

En septembre 2021, Vuta N'kuvute est entré dans l'histoire en devenant le premier long métrage tanzanien à être projeté au Festival international du film de Toronto (TIFF).

La première participation de la Tanzanie à la cérémonie des Oscars était Maangazi : The Ancient One, et c'était en 2002.