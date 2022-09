Les USA souhaitent renforcer la coordination transatlantique

Le Secrétaire d'Etat américain Anthony Blinken a promis mardi une enveloppe de 100 millions de dollars pour renforcer la coopération transatlantique.

17 pays participaient en marge de l'Assemblée Générale des Nations Unies à une réunion interministérielle. Sept nations africaines étaient présentes : Angola, Côte d'Ivoire, Ghana, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Mauritanie et Sénégal.

"Nous reconnaissons l'importance d'étendre le soutien aux initiatives atlantiques existantes et de travailler avec elles, s'est exprimé Anthony Blinken. Je pense à l'action du Portugal avec la création du Centre Atlantique aux Açores, à la vision brésilienne de la Zone de Paix et de Coopération dans l'Atlantique Sud mais aussi à la sécurisation du Golfe de Guinée. Des efforts qui continuent à avoir un impact significatif. Pourtant, alors que les défis s'accumulent et que nos innovations et opportunités se développent, nous pensons que nos partenariats doivent encore se développer pour relever ces défis."

L'accord final souligne l'importance du commerce maritime et de biodiversité dans l'Atlantique mais met également en évidence les plus grandes menaces qui nécessitent une coordination intercontinentale : "la piraterie, le crime organisé, la pêche illégale et la pollution".