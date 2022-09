Affaire Pogba : le frère Mathias incarcéré

Mathias Pogba, le frère du champion du monde Paul Pogba, est en prison en France depuis samedi soir. L'international guinéen de 32 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire tout comme trois autres proches de la star des Bleus et de la Juventus.

Tentatives de racket à plusieurs millions d'euros, vidéo menaçante, pressions: les implications dans les extorsions dénoncées par le footballeur Paul Pogba commencent à se dessiner avec la mise en examen et l'incarcération samedi de son frère aîné Mathias Pogba et de quatre hommes.

Mathias Pogba, 32 ans, a été mis en examen pour extorsion en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs criminelle, a précisé une source judiciaire. Selon une source proche de l'enquête, l'international guinéen aux 5 sélections a été placé sous le statut plus favorable de témoin assisté pour les faits de séquestration dans la nuit du 19 au 20 mars. Il a été placé en détention provisoire.

Les quatre autres suspects, des proches des frères Pogba âgés de 27 à 36 ans, ont été mis en examen notamment pour extorsion avec arme, séquestration en bande organisée et association de malfaiteurs criminelle.

Lors de leurs gardes à vue débutées mardi et mercredi à l'Office central de lutte contre la criminalité organisée (Oclco), les cinq suspects ont dit être "victimes d'individus dont ils refusent de donner les noms", a expliqué une autre source proche de l'enquête. Mais, "ils se contredisent et mentent", a-t-elle affirmé.

Questions sur le rôle de Mathias Pogba

Le rôle de Mathias Pogba n'est pas encore "totalement clair" et "l'enquête est loin d'être terminée", selon la source proche.

Le natif de Conakry a reconnu, devant les enquêteurs, être à l'initiative de la vidéo ayant révélé cette affaire qui secoue le monde du football à deux mois de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre). Dans cette vidéo, diffusée le 27 août, l'aîné promettait des "révélations" sur son cadet.

Paul Pogba, joueur de la Juventus, avait ensuite annoncé qu'il avait porté plainte auprès du parquet de Turin (Italie) dès le 16 juillet, dénonçant des extorsions entre mars et juillet 2022 se chiffrant à 13 millions d'euros.

La star de l'équipe de France a raconté aux enquêteurs avoir été piégé par des amis d'enfance et deux hommes encagoulés, armés de fusils d'assaut, lui reprochant de ne pas les avoir aidés financièrement.

Sur les 13 millions d'euros réclamés, il dit avoir versé 100.000 euros.

Une fratrie loin de la Pogbance

Accueilli triomphalement en Guinée au cours de l'été, Paul Pogba a depuis été transféré de Manchester United à la Juventus de Turin. Blessé, il ne devrait pas pouvoir défendre son titre de champion du monde au Qatar en fin d'année.

Né à Conakry, international guinéen à cinq reprises, Mathias Pogba a porté le maillot de treize clubs, des équipesde deuxième ou troisième rang, de Quimper à Partick Thistle (Écosse), du Manchego CF (Espagne) au Tabor Sezana (Slovénie).

Mathias Pogba n'a pas non plus épousé le parcours honorable de son jumeau Florentin, défenseur central, lui aussi membre du Sily National (31 sélections entre 2013 et 2021) et qui a notamment joué en Ligue 1 à Saint-Étienne avant d'évoluer en Inde aujourd'hui.