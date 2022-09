"La Covid-19 est toujours une menace", alerte le CDC Afrique

La pandémie de COVID-19 est toujours une menace en Afrique a rappelé jeudi le directeur par intérim des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies.

Mercredi, le chef de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus affirmait que la fin de la pandémie était désormais en vue.

Mais l'agence de santé publique africaine ne compte pas relâcher la pression sur la vaccination, d'autant plus que moins de 23% de la population africaine est entièrement vacciné contre la Covid-19.

"Le virus circule toujours et, compte tenu des faibles taux de vaccination, la pandémie est toujours bien présente sur le continent", a déclaré Ahmed Ogwell Ouma lors d'une conférence de presse.

Le directeur par intérim du CDC Afrique, Ahmed Ogwell Ouma, a précisé que "les niveaux de protection sont encore relativement faibles" en ajoutant que l'agence s’efforce de vacciner complètement le plus grand nombre possible de personnes sur le continent, et non de se procurer de nouveaux vaccins ciblant des variantes spécifiques comme Omicron.

Selon les données contenues dans le dernier bulletin de l'Organisation mondiale de la santé, au cours de la semaine du 5 au 11 septembre, une augmentation de +10% de décès par rapport à la période précédente a été observée sur le contient africain. Toutefois, ces chiffres sont très faibles (57 décès).