GREGY : transporter 3000 MW d’électricité entre l’Egypte et la Grèce

3000 Mégawatts d’électricité SER transportés entre l’Egypte et la Grèce par un câble sous-marin, voilà le projet ambitieux avec lequel l’Europe cherche à obtenir une électricité abondante et moins chère à l’avenir.

L’interconnexion de l’Europe avec l’Egypte via la Grèce appelée GREGY a été entreprise par le groupe Copelouzos, dont la direction a rencontré la semaine dernière les dirigeants égyptiens pour accélérer les procédures.

"En apportant 3 000 MW d'énergie propre en Europe, via la Grèce, nous aidons l'Europe à se sevrer des combustibles fossiles et du gaz naturel de la Russie. En outre, l'énergie verte que nous transporterons sera beaucoup moins chère que les prix actuels de l'énergie. Vous comprenez que cela aidera les consommateurs grecs et européens." a déclaré Ioannis Karydas/ PDG de Renewables, Copelouzos Group.

L'interconnexion GREGY est un projet de 3,5 milliards d'euros de budget qui a été nommé Projet d'intérêt commun (PCI) par l'Union européenne. Il transportera de l'électricité propre produite en Egypte (ou dans d'autres pays d'Afrique du Sud) par des parcs photovoltaïques ou éoliens.

"Environ un tiers (de l'électricité qui viendra d'Égypte) sera consommé en Grèce, et principalement dans les industries grecques, un autre tiers sera exporté vers les pays européens voisins et un dernier tiers sera utilisé en Grèce, pour la production d'hydrogène vert. La majorité de cet hydrogène sera également exportée vers les pays européens voisins." a ajoutéIoannis Karydas/ PDG de Renewables, Copelouzos Group..

L'Égypte a réalisé des interconnexions avec la Libye, le Soudan et l'Arabie saoudite et aspire à devenir un centre énergétique majeur pour l'Europe du Sud-Est au sens large.

L'interconnexion "GREGY" devrait être opérationnelle dans 7 à 8 ans.