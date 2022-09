USA : des migrants africains peinent à trouver un refuge à New York

On estime que plus d'un millier de migrants africains sont arrivés à New York depuis le mois d'août. La majorité des nouveaux arrivants font partie d'une initiative du gouverneur du Texas, Greg Abbott, lancée en avril après qu'une cour d'appel a interrompu une politique de l'ère Trump exigeant que les demandeurs d'asile restent au Mexique.

Parmi les nombreux Africains qui sont arrivés depuis à New York figurent des Sénégalais dont beaucoup ont fait leur voyage aux États-Unis via le Brésil, en passant par le Mexique. Ce jeune homme dont nous ne dévoilons pas l'identité est l'un d'entre eux : « Les conditions au Sénégal ne sont pas mauvaises, me dit-il, mais le problème est que lorsque vous terminez vos études, il est difficile de trouver un emploi. Si vous avez une femme et des enfants, les nourrir est un problème ; c'est pourquoi nous avons dû partir pour trouver un autre moyen d'aider nos familles. » a-t-il expliqué.

Omar Niasse est l'imam de la mosquée Masjid Ansar dans le Bronx. Il accueille les nouveaux arrivants africains depuis un an maintenant. Ces derniers dorment dans des tentes dans l'arrière-cour et dans la mosquée. L'imam dit qu'il a actuellement environ 85 migrants vivant sur la propriété, mais il prévoit que ce nombre va bientôt augmenter.

« C'est pourquoi j'ai besoin d'aide pour leur trouver un refuge afin de les aider. Je ne peux pas prendre tous ceux qui viennent parce que trop c'est trop.» a révélé Omar Niasse Imam, Mosquée Masjid Ansar, Bronx.

Le Conseil consultatif africain du bureau du président de l'arrondissement du Bronx, en collaboration avec d'autres organisations partenaires, a organisé une foire aux ressources ce week-end dans le Bronx afin d'aider les nouveaux arrivants à obtenir une assurance maladie et d'autres produits essentiels pendant qu'ils s'efforcent de leur trouver un abri.

« La ville de New York a actuellement un problème d'hébergement, donc au sein de la communauté comme dans les Masjid, les églises et tous ces endroits, nous les accueillons pour le moment. Nous avons eu quelques conversations avec le département des services sociaux et ils travaillent actuellement à leur trouver un logement.» a dit Ambrose Ngande, Président du Conseil consultatif africain.

Nul ne sait quand le flux de migrants du Texas vers New City s'arrêtera. En attendant, alors que de plus en plus de bus continuent d'arriver avec des migrants provenant principalement de pays d'Afrique et d'Amérique latine, l'hébergement reste une priorité pour ces nouveaux arrivants, car les bienfaiteurs comme l'imam sont à court de ressources.