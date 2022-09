Le president égyptien au Qatar après 4 ans de rupture diplomatique

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi est arrivé mardi au Qatar pour une première visite depuis le rétablissement en 2021 des relations diplomatiques entre les deux pays après quatre ans de rupture.

Abdel Fattah al-Sissi a été accueilli à l'aéroport de Doha par l'émir, cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, pour cette visite qui marque, selon l'agence de presse officielle QNA, "une nouvelle ère dans les relations" bilatérales. L'émir du Qatar s'est rendu en Egypte fin juin, pour sa première visite au Caire depuis la reprise des relations entre les deux pays.

Fin mars, le Qatar a annoncé investir 4,5 milliards d'euros en Egypte, qui fait face à une crise économique, tandis que le géant qatari des hydrocarbures QatarEnergy a signé un accord avec l'Américain ExxonMobil pour acquérir une participation de "40% dans un bloc d'exploration au large de l'Egypte".

En 2017, l'Egypte, l'Arabie saoudite, Bahreïn et les Emirats arabes unis ont rompu leurs relations avec Doha, lui reprochant de soutenir les Frères musulmans et de s'être rapproché de l'Iran - des accusations démenties par le Qatar. Le blocus diplomatique et économique imposé au petit émirat gazier du Golfe a été levé en janvier 2021.