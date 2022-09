Un fan sud-africain partage ses souvenirs de la reine Elizabeth II

Tahir Levy, né en 1935 et élevé dans le District Six, au Cap, a toujours été un grand fan de la défunte reine d'Angleterre, Elizabeth II.

Au fil des ans, Levy a collectionné divers souvenirs de la reine et de la famille royale.

"La reine Victoria, qui est morte en 1901, je l'appelle Tante Vickie. C'est ce que vous pouvez voir là-bas, et c'est l'Union Jack", dit-il en montrant le drapeau accroché au mur de sa maison.

Lorsqu'ils étaient écoliers en 1947, Levy et sa famille ont eu l'occasion de voir la famille royale lors de la tournée royale en Afrique du Sud.

"Quand nous étions écoliers en 1947, et que nous sommes allés les voir avec un Union Jack", se souvient-il.

"Avant que nous ne chantions 'God save the Queen' et 'Land of hope and glory', elle s'est arrêtée juste devant moi, et je l'ai regardée. C'était une princesse, et elle avait ces joues rouges comme la pêche, et j'ai dit, 'wow!'. Elle était fringante, éclatante et extrêmement ravissante".

En réfléchissant au décès de la reine, l'homme de 87 ans prend également un moment pour se souvenir de sa défunte épouse, décédée en 2021.

"J'ai eu deux reines dans ma vie, ma femme est morte l'année dernière, et ma reine est morte cette année".

Avec une couverture autour de ses jambes, ses yeux sont fixés sur un téléviseur old-school vacillant alors qu'il regarde les nouvelles en développement du décès de la reine et les préparatifs de son enterrement.

Il est clair qu'il n'oubliera jamais le jour où il a pu rencontrer la famille royale et qu'il restera un fan de la reine pour le reste de sa vie.