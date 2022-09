Ons Jabeur s'incline en finale de l'US Open face à Iga Sviatek

La Tunisienne Ons Jabeur s'est inclinée en finale de l'US Open samedi face à la polonaise Iga Sviatek qui remporte son second titre du Grand Chelem de l'année après Roland-Garros.

IgaSwiatek, déjà double lauréate sur la terre battue de Roland-Garros, a étendu sa domination sur dur en remportant samedi son premier US Open pour conforter sa place de N.1 mondiale dont elle avait hérité en mars après le départ surprise d'Ashleigh Barty.

La Polonaise s'est procuré une première balle de match à 6-5, puis une seconde à 6 points à 5 dans le tie break qu'elle a cette fois convertie en bénéficiant d'une faute directe de Jabeur, la 33e et dernière de la partie.

Jabeur, qui sera numéro deux mondial à partir de lundi, a déclaré qu'elle prendrait quelques jours de repos avant d'analyser ce qui s'est passé en finale contre Swiatek, une adversaire qui, selon la Tunisienne, "a mieux joué aux bons moments".

Elle a également prévenu qu'elle débutera la saison prochaine déterminée à atteindre la première place du classement mondial.

Dans la capitale tunisienne, les citoyens rassemblés dans les cafés pour suivre le tournoi américain reconnaissent l'effort fournit par leur compatriote, restant résolument positif pour l'avenir.

"Elle a fait un grand effort, nous l'encourageons car elle a atteint un très bon niveau, elle représente une Tunisie libre et toujours en avant"_ déclare_Amna Haj Ali.

"Elle représente la Tunisie et tous les Arabes, et nous avons l'honneur que, c'est une athlète tunisienne. Ce n'est pas la fin du monde de perdre le dernier jour, peut-être qu'elle tirera profit de cette défaite pour ses succès futurs. J'ai regardé le match et elle portait les couleurs du drapeau tunisien et je lui souhaite de réussir" ajoute Belhassen Ben Joud, résident de Tunis

Ons Jabeur a reconnu qu'il lui sera "difficile" d'accepter la défaite mais elle a souligné qu'elle continuera à se battre pour être couronnée d'un " Grand Chelem".