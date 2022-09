Décès d'Elizabeth II : la couverture médiatique en Ouganda

Alors que le monde entier pleure la mort de la reine Elizabeth II, les médias ougandais ont été en première ligne pour raconter son histoire.

De nombreuses chaînes de télévision et stations de radio locales ont dû interrompre leurs programmes afin de relayer les événements survenus au Royaume-Uni auprès de leur public local.

Le journal gouvernemental ougandais, le New Vision, a publié en première page des articles rappelant la visite de la reine dans le pays en 2007.

_"Ce fut un choc pour nous, mais nous avons continué, comme vous le savez, dans les médias, lorsque quelque chose se produit, vous vous préparez immédiatement et vous proposez au public ce que vous pensez être bénéfique pour notre public ici, donc nous avons sauté sur l'histoire et en raison des liens historiques que nous avons avec la Grande-Bretagne, beaucoup de nos gens suivent les nouvelles sur la monarchie, sur le gouvernement britannique, sur ce qui se passe en Grande-Bretagne - beaucoup de nos gens suivent cela" précise_Felix Osike, rédacteur en chef adjoint, New Vision Ouganda.

Le public a également eu des réactions mitigées après le décès du monarque, en raison du contexte historique des deux pays et de l'héritage amer du colonialisme.

"Bien sûr, ici, parmi les jeunes, en particulier dans la salle de rédaction, ils sont conscients du fait que, même si elle a été une grande reine, il y a aussi des choses sombres à prendre en compte, en particulier l'esclavage et le colonialisme", a déclaré Joyce Nakato, journaliste et présentatrice de NTV Uganda.