Le trophée de la Coupe du Monde poursuit son périple en Afrique

Il fallait faire la queue mercredi au Grand théâtre de Dakar, au Sénégal pour voir le trophée de la coupe du monde de la FIFA. Les privilégiés peinent à revenir sur terre. La seule présence de cette coupe en or fait rêver.

"J'ai vu la Coupe du monde à la télévision et j'ai toujours rêvé de la voir de mes propres yeux. Le trophée est très beau, regardez comme il est beau. Ce n'est pas pour rien qu'il coûte près de 18 millions d'euros. Cette coupe doit revenir au Sénégal. Le Sénégal doit être champion du monde.'', explique Boy Marone, supporter de l'équipe nationale du Sénégal.

Les lions de la Téranga sont logés dans le groupe A, en compagnie de l’Equateur des Pays-Bas et du Qatar, pays organisateur de l'édition 2022 de la coupe du monde.

"On souhaite d'aller au Qatar et de gagner. Pour la première fois, un pays africain peut gagner la Coupe du monde et cette fois, nous souhaitons que ce sera la bonne. En décembre, on gagne le trophée, on peut le gagner.", déclare Alioune Ngom, fervent supporter des lions.

En attendant, le trophée poursuit son opération séduction sur le continent. Il est au Cameroun ce jeudi avant de s’envoler vendredi vers le Maroc et la Tunisie . Le Ghana ayant été la première étape de sa ronde des pays africains qui ont composté leurs tickets pour le rendez-vous planétaire du ballon rond au Qatar.