Des guépards d'Afrique australe exportés vers d'autres pays

Quatre guépards capturés dans des réserves en Afrique du Sud ont été envoyés par avion au Mozambique cette semaine.

Cette procédure intervient dans le cadre des efforts visant à réintroduire ces félins dans des régions où leur population a diminué.

Les pays d'Afrique australe, à savoir l'Afrique du Sud, la Zambie, la Namibie et le Zimbabwe, comptent encore d'importantes populations de guépards et devraient jouer un rôle important dans leur réintroduction en Inde après les premiers envois effectués cette année.

"La Namibie met à disposition 8 animaux pour la réintroduction en Inde et l'Afrique du Sud met à disposition 12 animaux, mais pour une population génétiquement viable en Inde sur le long terme, il faut au moins 500 individus (guépards). Donc nous allons envoyer, chaque année, 8 à 12 animaux pour les compléter, pour augmenter leur nombre, pour apporter de nouvelles génétiques jusqu'à ce qu'ils aient une population viable." a expliquéVincent van der Merwe, responsable de l'initiative de métapopulation des guépards.

La population de guépards de l'Afrique du Sud se développe à un rythme d'environ 8 % par an, ce qui permet au pays de déplacer une trentaine de ces félins vers d'autres réserves de gibier en Afrique du Sud et d'en exporter vers d'autres pays.

Après avoir été placés en quarantaine pendant environ un mois et autorisés à voyager, le périple peut commencer.

Les vétérinaires affirment que ces transferts sont difficiles pour les animaux qui sont tranquillisés et placés dans des caisses.

"C'est beaucoup mieux d'avoir une plus petite cage, ou même une caisse et ce, parce que ca laisse peut d’espace au guépard qui pourrait essayer de courir contre les côtés pour s’enfuir. Mais le niveau de stress est la chose la plus importante, donc après qu'ils aient été réveillés, (nous) utilisons généralement un anesthésique de longue durée qui sort du système assez lentement, contrairement à d'autres opioïdes qui peuvent être inversés et alors ils seront complètement éveillés et très stressés." a déclaréRobyn Keyes, assistante vétérinaire.

Avant son transport au Mozambique, le vétérinaire vérifie les signes vitaux du guépard.

"Nous avons immobilisé 4 guépards, 2 mâles adultes et 2 femelles adultes, et nous les avons chargés dans des caisses de transport pour les emmener à Marromeus (réserve nationale) dans le delta du Zambèze au Mozambique. Vincent van der Merwe (responsable de la métapopulation des guépards) voyagera avec les chats pendant la nuit. Ils monteront ensuite dans un avion et se rendront au Mozambique tôt le matin". a dit Andy Frasier, vétérinaire au parc vétérinaire de la faune sauvage de Rooiberg.

Il existe deux sous-espèces de guépards. Celles qui parcouraient autrefois l'Asie ont été déclarées éteintes en Inde en 1952 et ne se trouvent plus qu'en Iran.

Au départ, il était prévu de faire venir des guépards d'Iran, mais aujourd'hui, ils sont déplacés depuis les pays d'Afrique australe.

L'Afrique du Sud enverra 12 guépards supplémentaires en Inde en octobre.

Dans le cadre de cet effort de repeuplement, la Namibie fournit huit guépards qui seront envoyés par avion en Inde ce mois-ci.