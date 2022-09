Ouganda : au moins 15 morts dans un glissement de terrain

Un glissement de terrain a entraîné la mort d’au moins 15 personnes en Ouganda.

Provoquée par de fortes pluies, la catastrophe s’est produite dans le district de Kasese, près de la frontière avec la République démocratique du Congo.

Se situant au pied des montagnes Rwenzori, la région est sujette à des glissements de terrain mortels pendant la saison des pluies.

La Croix-Rouge ougandaise a indiqué mercredi que la plupart des victimes sont des mères et des enfants.

Au moins six personnes ont été transférées à l’hôpital pendant que les secouristes pelletaient encore dans la boue à la recherche d’autres victimes.

La police ougandaise et les autres autorités n'ont pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Après une sécheresse prolongée, de fortes pluies se sont abattues sur une grande partie de l'Ouganda depuis la fin du mois de juillet, provoquant des morts et des inondations et la destruction de cultures, de maisons et d'infrastructures.

L’agence météorologique ougandaise prévoit ses pluies exceptionnellement fortes pendant la saison août-décembre.

Elle avait conseillé aux habitants des zones montagneuses d'être vigilants ou d'évacuer vers des zones plus sûres.