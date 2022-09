Kenya : des défis à relever pour le président William Ruto

Au lendemain de la décision unanime de la Cour suprême du Kenya de maintenir William Ruto à la présidence du pays, les analystes politiques estiment que l’ancien vice-président devra faire face à une nation divisée.

À l’âge de 55 ans, William Ruto prendra ses fonctions le mardi 13 septembre remplaçant l’homme dont il est le vice-président depuis 2013, Uhuru Kenyatta.

"Nous ne sommes que des concurrents, pas des ennemis, nous avons rivalisé pour unir et renforcer le Kenya, pas pour le diviser et l'affaiblir. Je considère donc tous mes concurrents comme de dignes compatriotes. Les Kenyans sont unis dans la quête d'une société meilleure." a déclaréWilliam Ruto, président élu du Kenya.

Alors que les contestations de la part de son principal opposant Raila Odinga et ses partisans ont été à l’origine de la réévaluation des résultats du scrutin électoral, le président élu sera attendu au tournant selon l’expert politique Herman Manyora.

"Les défis que Ruto devra relever sont avant tout de gérer un pays divisé au milieu avec des gens qui semblent calmes et qui ont abandonné, et d’autres qui sont en ébullition, il devra guérir cela et ramener le pays ensemble c'est le plus grand défi. L'autre défi est d’ordre économique, il hérite d'un pays qui est fauché, l'économie est en lambeaux. Dans ce contexte, il devra regarder les nombreuses promesses qu'il a faites aux gens, en particulier aux escrocs, aux petits hommes de la rue et pourtant il n'y a pas d'argent. Beaucoup de ces promesses qu'il a faites, il devra avoir de l'argent et le pays n'a pas d'argent." a-t-il expliqué.

L’analyste politique estime que Raila Odinga sera toujours inscrit dans l’histoire du Kenya.

Âgé de 77 ans, il s’agissait de sa 5ème candidature à l’élection présidentielle du pays.