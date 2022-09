Des militaires africains assistent aux exercices militaires russes

Le président russe Vladimir Poutine s'est rendu mardi aux manœuvres militaires de grande envergure de l’armée nationale, a indiqué le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Plusieurs pays alliés de la Russie dont la Chine ont participé à ces exercices appelés Vostok qui signifie Orient en russe.

Des militaires de plusieurs pays frontaliers ou alliés du pays comme l’Arménie mais aussi l’Algérie et le Zimbabwe ont également observé l’entrainement sur le site.

"Nous participons à ces exercices parce que nous voulons apprendre des maîtres comment mener de telles opérations à ce niveau. Nous sommes très impressionnés par la façon dont les forces de défense russes mènent ce genre d'opérations, par la façon dont elles utilisent des équipements très modernes et très performants pour ce genre d'opérations". a déclaré Kingsley Simbunzana, Forces de défense du Zimbabwe.

Les exercices Vostok-2022 se déroulent du 1er au 7 septembre sur plusieurs terrains d’entrainement en Extrême Orient et dans les eaux au large de la côte orientale russe.

Ils ont débuté avec des manœuvres d'avions de combat, des déplacements d'unités de lutte antiaérienne et des simulations de déminage en mer du Japon, selon le ministère russe de la Défense.

Selon Moscou, plus de 50 000 soldats et plus de 5 000 unités d'équipement militaire, dont 140 avions et 60 navires, participeront à ces exercices.

Si le hasard du calendrier fait craindre un lien entre ces exercices et le conflit qui oppose actuellement la Russie et l’Ukraine depuis février dernier, les manœuvres russes n’ont concrètement aucun rapport avec la guerre puisqu’elles ont lieu tous les quatre ans à la fin de l’été. Les dernières ayant eu lieu en 2018.