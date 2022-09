Kenya : Odinga "accepte" mais “désapprouve” le verdict de la justice

Cinq candidatures à la présidentielle pour Raila Odinga et cinq défaites, dont la dernière vient d’être confirmée par la Cour Suprême du Kenya. L’organe judiciaire, qu’il avait saisi après avoir crié à la fraude, vient, à l’unanimité, de donner la victoire au vice-président sortant William Ruto.

Ce scrutin était l’un des plus serrés de l'histoire du pays, et la décision de la Cour met fin à des semaines de controverses et d'accusations.

"Il s'agit d'une décision unanime de la Cour. Et nous rendons les ordonnances suivantes : premièrement, la pétition relative à l'élection présidentielle numéro E005 de 2022, telle que consolidée avec les pétitions relatives à l'élection présidentielle numéros E001, deux, trois, quatre, sept et huit de 2022, est par la présente rejetée. En conséquence, nous déclarons que l'élection du premier défendeur en tant que président élu est valide en vertu de l'article 143 de la Constitution", a déclaré la juge Martha Koome.

Le camp de Raila Odinga accuse le coup et fait un parallèle avec Al Gore, candidat malheureux de la présidentielle américaine controversée de 2000 face à George Bush.

" Je veux dire sans crainte d'être contredit, que nous ne sommes pas d'accord avec la décision de la Cour suprême. Comme Al Gore, je dirai que nous acceptons la décision, mais que nous ne l’approuvons pas", a déclaré James Orengo, conseiller de Raila Odinga.

Après avoir prêté serment le 13 septembre, William Ruto, 55 ans, deviendra officiellement le cinquième président de la République du Kenya depuis son indépendance en 1963.