Kenya : la sécheresse limite l'accès à l'eau des villages du nord

Dans le comté de Darweed dans le nord du Kenya, les images de carcasses de chameaux qui jonchent le sol, font partie du quotidien des habitants.

Du sud de l’Éthiopie au nord du Kenya en passant par la Somalie, ces régions de la Corne de l’Afrique font face à leur pire sécheresse depuis 40 ans. Selon l’organisation météorologique mondiale, une cinquième mauvaise saison des pluies est très probable.

"Le plus grand défi ici est la sécheresse, la plupart des mares ont séché et cela signifie que l'eau est un grand défi résultant du manque de pluie depuis trois ans et plus. Cela a conduit à la mort de nombreux animaux, à l'insécurité alimentaire parce que la plupart des ménages ne sont pas en mesure d'accéder à l'eau. " a déclaré Simon Nzioka, directeur national du Conseil danois pour les réfugiés au Kenya (RDC).

Si les pays africains représentent moins de 4 % des émissions mondiales de dioxyde de carbone, ils sont toutefois parmi les pays les plus exposés aux impacts climatiques. Parmi eux, l'aggravation des sécheresses, des inondations et des cyclones.

Les habitants de Kubdisha, dans le comté de Mandera remplissent leurs réservoirs d'eau deux fois par semaine, grâce une livraison d'eau de l'ONG Save the children.

"Je n'ai jamais vu cela (la sécheresse). C'est la première fois en trois saisons que nous avons une telle sécheresse qui nous a sérieusement affectés. J'ai vécu ici pendant les 34 dernières années. " s'est confié un résident de la ville d'Iresteno dans le comté de Mandera.

Vendredi s’est achevée la Semaine africaine du climat à Libreville au Gabon. A l’issue de cette série de conférence régionales organisées sur 5 jours, les pays africains se sont engagés à fournir un effort commun plus ambitieux pour limiter le réchauffement de la planète à 1.5 degré Celsius.

Cette semaine a été tenue en amont de la Conférences des Parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, Cop 27, qui se tiendra à Sharm el-Sheik, en Egypte, du 6 au 18 novembre.