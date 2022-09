La mission microbiome du voilier-laboratoire Tara fait une escale à Dakar

Après presque deux ans de navigation dans l'Atlantique sud destinée à l'étude des micro-organismes marins et leur rôle clé dans l'écosystème océanique, la mission Microbiome du voilier-laboratoire Tara tire à sa fin.

La dernière séquence dédiée à la science et à la sensibilisation à la cause des océans se fait en ce moment dans les eaux de Dakar au Sénégal. Entre le 11 et le 19 septembre, la mission sera sur le fleuve Casamance. L'échantillonnage dans les eaux sénégalaises permettra d'apprendre sur les poissons qui ne peuvent pas migrer et de quoi est-ce qu'ils se nourrissent.

Pour sa tournée africaine, la fondation scientifique française s'est également intéressée aux fleuves comme le Congo ou la Gambie, à leur influence sur la biodiversité et la pollution par les micro-plastiques.

Depuis qu'il a largué les amarres le 12 décembre 2020 de son port d'attache à Lorient en France le voilier-laboratoire a parcouru 70 000 kilomètres.