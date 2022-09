Le prix de la femme policière 2022 attribué à l'adjudant Kinda

Le prix de la femme policière de l'année 2022 des Nations unies a été attribué à l’adjudant-cheffe Alizeta Kabore Kinda.

La lauréate a reçu son prix mercredi à New York des mains du secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix de l’ONU Jean-Pierre Lacroix : _"En servant de modèle et de leader pour ses collègues policiers et les membres de la communauté, l'officier Kinda est vraiment une inspiration pour nous tous. Son travail montre également ce qui peut être accompli lorsque nous soutenons et donnons des moyens d'action aux femmes policières."_a-t-il salué.

D’origine burkinabé, l'adjudant Kinda sert de point focal pour les questions de genre au sein de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA). Elle soutient ainsi les forces de sécurité maliennes dans la région de Menaka.

".........Je suis honorée que mes efforts aient été récompensés au-delà de mes attentes. Je suis heureux que malgré les menaces terroristes, les engins explosifs improvisés et les attaques à la roquette, les efforts de mes collègues et de moi-même soient récompensés. Plus que tout, je suis heureuse d'avoir investi dans ce que j'aime le plus, en contribuant au renforcement des capacités des femmes..." a déclaré l'_a_djudant-chef Alizeta Kabore Kinda du Burkina Faso.

Depuis son arrivé à ce poste, le nombre de signalements de victimes de violences sexuelles ainsi que celui des filles scolarisées a augmenté.

Le prix de la femme policière de l'année des Nations unies a été créé en 2011 pour reconnaître les contributions exceptionnelles des femmes policières aux opérations de paix de l'ONU et pour promouvoir l'autonomisation des femmes.