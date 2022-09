CAN 2025 : La Guinée rassure la Confédération africaine de football

Une mission de la Confédération africaine de football était en Guinée mercredi. But de la visite obtenir de Conakry les garanties relatives à l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations de football en 2025. Un pari pour un pays en proie à une crise politique et peut-être financière. Mais la CAF joue encore la carte de l'optimisme.

"Nous ne sommes pas venus pour retirer l'organisation à la Guinée. Nous sommes venus pour voir les propositions, si la Guinée a des propositions à nous faire pour convaincre la CAF à lui faire toujours confiance pour l'organisation de cette CAN 2025.", explique Mathurin De Chacus, membre de la mission d’inspection de la CAF.

Conakry a exposé dans la foulée aux inspecteurs son argument de taille ; la volonté politique. Le président de la transition guinéenne aurait fait de l’organisation de cette compétition, une priorité nationale.

"Le président de la transition le colonel Mamady Doumbouya en a fait un de ses leviers de transition aujourd'hui en disant que s'il y a qu'une chose qu'on aura réussi pendant cette transition, si c'est l'organisation de cet événement (coupe d'Afrique des nations 2025 NDLR), on aura réussi notre transition. C'est vrai qu'on a pris du retard, mais ce retard qu'on a pris par le passé, en huit mois a été dans une dynamique de processus dans laquelle on a avancé énormément. Et tous les moyens effectivement de la nation seront mis à disposition pour relever le défi et pour réussir ce grand challenge.", rassure Lansana Béa Diallo, ministre guinéen des sports.

Mardi, le colonel Mamady Doumbouya a signé un décret sur le caractère prioritaire des dépenses liées à l’organisation de la CAN. Pour que la Guinée ne perde pas sa CAN, la possibilité de reporter la compétition à 2026 ou 2027 est aussi est déjà évoquée.