Soldats détenus au Mali : le chef d'état-major ivoirien se veut rassurant

Les autorités ivoiriennes tentent de rassurer les familles des 49 soldats détenus au Mali depuis le 10 juillet dernier.

Jeudi, le général Lassana Doumbia les a rencontrées à Abidjan, et en a profité pour donner plus d'informations sur leur état de santé et les avancées des négociations. Selon le chef d'état-major de l'armée ivoirienne, il n'y a aucune mauvaise nouvelle sur leur santé et leurs conditions de détention. Pour ce qui est des négociations, il affirme que la décision du mandat de dépôt n'a aucune conséquence sur elles.

Considérés comme des mercenaires, les 49 soldats ont été inculpés mi-août par la justice malienne, notamment pour tentative d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat et formellement écroués. Abidjan assure que ces soldats étaient en mission pour l'ONU, dans le cadre d'opérations de soutien logistique à la Mission des Nations unies au Mali (Minusma) et exige leur libération. Plusieurs médiations sont en cours pour l'obtenir, dont celle du Togo et de leaders religieux maliens.