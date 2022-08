Le mois d'août consacré au combat du mouvement Black Panther Party

Célébré pour la première fois en 1979, le mois d'août noir a été créé pour commémorer le combat de Georges Jackson, membre influent du mouvement révolutionnaire Black Panther Party pour la libération des Noirs américains. Après 12 ans d'emprisonnement, il est tué le samedi 21 août 1971 à la prison de San Quentin au cours de ce que les autorités affirmeront avoir été une tentative d’évasion.

Pendant son incarcération, Jackson commence à étudier les propos de théoriciens révolutionnaires tels que Karl Marx et Vladimir Lénine, qui prônent la prise de conscience de la classe sociale, la remise en cause des institutions et le renversement du capitalisme par la révolution.

"Beaucoup de gens ne le savent pas, mais la rébellion d'Attica qui s'est produite à New York en septembre était en fait très liée à la réaction de ces deux-là à un incident noir du mois d'août, à savoir l'assassinat de George Jackson. C'était donc aussi un mouvement national qui se déroulait derrière les murs. Et ce que nous avons vu se produire après les années 1970, c'est qu'il s'est développé à l'extérieur des murs parce que lorsque les personnes incarcérées sont rentrées dans leurs familles et leurs communautés, elles ont commencé à organiser des célébrations communautaires du mois d'août noir et il s'est vraiment développé depuis" rappelle Monifa Bandele du Mouvement Black Lives and Malcolm X.

Pour beaucoup, février est le mois consacré à la célébration des luttes des Noirs américains contre le racisme et la ségrégation dans un pays où ils étaient réduits en esclavage. Mais le Mois d'août s'est imposé comme une alternative. Depuis les commémorations à l'honneur de Georges Jackson et des autres membres du mouvement Black Panther se multiplient.

George Jackson avait 18 ans lorsqu'il a été arrêté pour avoir été complice du vol de 70 dollars dans une station-service, condamné à une peine de prison d’une durée indéterminée, de sa prison, il fondera son groupe de révolution la Black Guerrilla Family, un groupe révolutionnaire qui entend combattre le racisme et défendre la dignité des prisonniers.