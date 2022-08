Gabon : le festival Zadié Sâdakâ célèbre les peuples autochtones

A 800 km de Libreville, la ville de Mekambo accueille le festival international Zadié Sâdakâ, un évènement des peuples minoritaires d’Afrique centrale. Objectif : valoriser et faire la promotion des savoirs ancestraux de la sous-région.

« Sâdakâ c'est ressusciter cet héritage commun, c'est ressusciter cette identité culturelle commune, c’est aussi partager avec les autres peuples ce que nous avons au niveau du bassin du Congo de meilleur en terme de culture », comme explique Innocent Mbadouma, initiateur du festival.

Venus du Cameroun, du Congo Brazzaville, et de différentes localités du Gabon, au-delà de la compétence des musiciens, les danses célèbrent ici, les chasseurs, cueilleurs et devins-guérisseurs des peuples dits autochtones transmetteurs des valeurs qui militent en faveur de la paix dans la société.

«Nous avons vu par exemple qu’il y a des rites féminin qui ont disparu, qu’on ne dansait plus il y a 20 ans ou 30 ans, qui ont ressuscité. C’est le cas d’isiembou, c’est le cas de magniélè. Des rites féminin d’initiation, de stabilisation, de la société, de la famille »

Rite de puberté des hommes « guerriers immortels » mais surtout rite ancestral, nous ne pouvons filmer que ce qui nous est autorisé à voir. La circoncision d'un «imboni», terme qui désigne le candidat, est ici une affaire de tout le village.

Durant 3 Jours et 3 nuits, chants et danses préparent psychologiquement l'enfant. Le tradi-chirurgien annonçant lui-même les couleurs avant l'opération.

Et Elandjébeka Victor qui est chef d’une communauté autochtone de préciser:

« Ça c’est la coutume. Ce que nos parents ont laissé. Si on ne te circoncit pas, tu n’es pas un homme physique. Mais, quand on te circoncit, tu as tous les dons, on te donne le pouvoir pour commander quelque-part. C’est ça notre système ».

Rendez-vous est pris pour 2023.