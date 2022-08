Afrique du Sud : sensibiliser la jeunesse aux préjugés raciaux

L'UNESCO a désigné la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition pour réfléchir à l'histoire de l'esclavage et son impact sur les sociétés d'aujourd’hui.

Le directeur du château de Bonne-Espérance, le plus ancien bâtiment colonial d’Afrique du Sud, a profité des commémorations du 23 août pour rappeler aux générations futures de rester vigilantes face aux préjugés raciaux.

"Il est très triste pour moi, en tant qu'Africain et descendant d'esclaves, de voir encore de temps en temps des formes de suprématie, qu'il s'agisse d'un joueur de rugby blanc sur le terrain qui discrimine une autre personne d'origine esclave ou noire ou qu'il s'agisse de l'incident avec Floyd en Amérique. Toutes ces formes d'oppression doivent être condamnées par nous tous, et c'est pourquoi, pour moi, l'UNESCO et les organismes mondiaux doivent faire davantage pour sensibiliser les jeunes [à ces atrocités]." a déclaré Calvyn Gilfellan, directeur général du musée militaire du château de Bonne-Espérance.

Situé au Cap, le château de Bonne-Espérance a vu des millions de personnes originaires du continent africain réduits en esclavage débarquer. Il abrite aujourd'hui un musée militaire. Les pièces de la loge des esclaves à l'intérieur du château sont devenues des salles d'exposition qui présentent les atrocités commises par les anciens colonialistes et maîtres d'esclaves contre les anciens esclaves.

"Nous avons été choqués par ce qui est arrivé au joueur de rugby. C'est pourquoi nous nous demandons pourquoi nous avons encore été traités comme des esclaves, surtout entre les Blancs et les Noirs. Nous pouvons prouver que ce type était un joueur et que la police a peut-être tiré sur le joueur par erreur sans savoir pourquoi elle lui a tiré dessus." a témoignéPhatuei Sekhkhune,un visiteur en faisant référence au meurtre de Lindani Sanele Myeni, ancien joueur de rugby sud-africain de 29 ans, abattu par la police de Honolulu, dans l'État de Hawaï, aux États-Unis.

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a rappelé que le monde vit toujours dans l'ombre de l'injustice raciale.