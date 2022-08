Inondations au Soudan : "On aurait dit l'apocalypse"

Au Soudan, le village de Makaylab, n'a pas pu résister aux fortes pluies qui se sont abattues sur lui, forçant les habitants à quitter leurs terres. Dimanche, les autorités ont déclaré l'état d'urgence dans l'Etat du Nil et cinq autres Etats. Après les dégâts causés par ses inondations, quelques habitants tentent de récupérer quelques-unes de leurs affaires dans ses décombres.

Mohammed Tigani fouille dans les décombres de sa maison en terre, détruite par de fortes inondations, dans l'espoir de trouver des matériaux pour se reconstruire un logement.

"Les inondations étaient très fortes, et ont instantanément rempli les rues du quartier, puis les ruelles et dans les maisons, les cours, les pièces à l'intérieur [des maisons], les balcons, les cuisines et les entrepôts. L'eau était abondante. Seules quelques personnes ont réussi à sauver leurs meubles'' explique-t-il.

La saison des pluies a habituellement lieu au Soudan entre mai et octobre, causant au passage de graves inondations qui endommagent les habitations, les infrastructures et les récoltes.

"L'automne vient de commencer, et les gens s'inquiètent de voir d'autres pluies et de ne pas avoir d'endroit où rester. Toutes les familles n'ont pas de tentes [abris], et [nous sommes inquiets.] pour la [sécurité] des enfants, car il y a des scorpions et des serpents. Les gens sont inquiets de ce que les fortes pluies pourraient apporter avec elles" souligne Haidar Abdelrahman.

Cette année, quelque 80 personnes sont mortes et des dizaines de milliers de logements ont été détruits ou endommagés dans ces inondations, selon des chiffres officiels. "Les autorités ont lancé des campagnes de pulvérisation d'insecticides pour empêcher la prolifération de moustiques.